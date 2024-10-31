Eskişehir Valiliği, il merkezinden geçmekte olan Ankara-Bursa (D200) karayolunun 14’üncü ve 35’inci kilometreleri arasında belli araç türleri için hız limitinin düşürüldüğünü açıkladı.

Alınan kararı Eskişehir Valiliği duyurdu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından; otomobil (M1)-(M1G), minibüs (M2), kamyonet (N1)-(NGT) ve panelvan (N1) türü araçlar için hız limitleri saatte 82 kilometre olarak belirlendi. Kamyon, çekici (N2)-(N3), otobüs (M2)-(M3) ve L3, L4, L5 VE L7 sınıfı motosiklet türü araçlar için ise hız limitleri saatte 70 kilometre olarak kararlaştırıldı. Bahsi geçen kararın 1 Kasım 2024 tarihi itibariyle uygulamaya başlanacağı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanmasının önceliğimiz olduğunu, sürücülerimizin yasal hız sınırları başta olmak üzere trafik kurallarına uymaları gerektiği hususunu hatırlatırız" ifadelerine yer verildi.