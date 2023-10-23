Peygamber Sevdalıları Eskişehir Temsilciliği, İsrail’in işgali altındaki Filistin halkı için dua programı düzenledi.

Peygamber Sevdalıları Eskişehir Temsilciliği, işgal altındaki Filistin halkına yönelik saldırılara karşı duyarlılık oluşturmak ve gündemde tutmak için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Reşadiye Cami bahçesinde dua programı düzenledi. Yatsı namazını müteakiben düzenlenen program, Eskişehir Umut Kervanı Derneği Başkanı Enes Yıldırım’ın konuşmasıyla başladı. Başkan Yıldırım, yaptığı konuşmada, Filistin halkının sahipsiz olmadığını belirterek, "Filistinli kardeşlerimizin yaşadıklarını hepimiz biliyoruz ve bunlara karşı evde oturup sessiz kalmamız düşünülemezdi. Tarafımızı belli etmek ve zulme karşı sessiz kalmadığımızı belirtmek için sokaklara çıkıyoruz. Kardeşlerimizin sahipsiz olmadığını ve yanlarında olduğumuzu ilan ediyor ve İslam ülkelerinin yöneticilerinden de somut adım atmalarını istiyoruz" dedi.

Program, Peygamber Sevdalıları Temsilcisi Kadir Arslan’ın yaptığı dua ile sona erdi.