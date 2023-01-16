Eskişehir’de 5’inci kademe teknik direktör Tolga Aygün’ün yetiştirdiği 4 genç sporcu, 22-29 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye Kickboks Turunuvası’na hazırlanıyor.

Eskişehir’de 5’inci kademe teknik direktör Tolga Aygün’ün yetiştirdiği 4 genç sporcu, 22-29 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye Kickboks Turunuvası’na hazırlanıyor.

Türkiye’deki sayılı 5’inci kademe teknik direktörlerden Ay Spor Kulübü Başkanı Tolga Aygün, genç sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Ülkede kickboks alanında düzenlenen 3 büyük turnuvanın ilk ayağı olan Türkiye Kickboks Şampiyonası’na Aygün tarafından yetiştirilen 4 sporcu katılacak. Sporcular Full Contact branşında müsabakalara katılacak. Büyük Bayanlar kategorisinde Ayça Orakçı 48 kilogram, Büyük Erkekler kategorisinde Serhat Küçük 54 kilogram, Genç Erkekler kategorisinde Pusat Baş 81 kilogram ve Arifcan Orakçı ise 51 kilogramda ringe çıkacak.

“Gerçek amacımız kaliteli ve millî sporcular çıkartmak”

Sporcularının durumuna ilişkin konuşan Teknik Direktör Tolga Aygün, amacının Eskişehir’de kaliteli millî sporcular çıkarmak olduğunu belirterek, “Sporcularımızı 1 yıldır bu müsabakalara hazırlıyoruz. Bu yılki 3 büyük turnuvanın ilk ayağı. İyi hazırlandık. Sporcularımıza gerekli fiziksel yüklemelerimizi tamamladık. Eskişehir’de gerçek amacımız kaliteli ve millî sporcular çıkartmak” dedi.