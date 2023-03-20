Eskişehir’de görevli 30 öğretmen, deprem bölgesi Hatay’da görev almak üzere yola çıktı. Gönüllü öğretmenler, bölgede 20-26 Mart tarihleri arasında görev yapacak.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığımız tarafından, Hatay’da 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerimiz için açılan LGS ve YKS destekleme kurslarında gönüllü olarak görev alacak 30 öğretmenimiz Eskişehir’den yola çıktı. Gönüllü öğretmenler, Hatay’da Altınözü, Antakya, Defne ve Kumlu’da 20-26 Mart tarihleri arasında görev yapacak. En büyük gücümüz birlikteliğimiz. Türkiye Tek Yürek."