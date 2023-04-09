Kocaeli’nde düzenlenecek olan Türkiye Güreş Şampiyonası’na Eskişehir’den katılacak olan 10 sporcu milli takıma girebilmek ve madalya kazanmak için mindere çıkacak.

Türkiye Güreş Şampiyonası 11 ile 13 Nisan tarihlerinde Kocaeli’nde düzenlenecek. Eskişehir’de güreş antrenörlüğü yapan Mehmet Aykol, şampiyonaya 20 yaş altı kategorisinde temsil ettiği 10 sporcu ile katılacak. Eskişehir’e güreş sporlarında birçok milli sporcu kazandıran Aykol, düzenlenecek olan turnuvada başarı elde etmeyi umduklarını söyledi. Yetiştirdiği sporculara çok güvendiğini dile getiren Mehmet Aykol, "Ben ve öğrencilerim daha önceki dönemlerde çok başarılı sezonlar geçirdik. Maksadımız her yıl olduğu gibi bu yıl da madalyalar kazanmak için mücadele etmek. Eskişehir’de güreş sporuna birçok milli sporcu kazandırdım, önümüzdeki süreçte de yenilerini kazandırmayı istiyorum. Geçtiğimiz yıl büyüklerde Avrupa 3.’sü olan sporcumuz Muhammet Akdeniz bu yıl tekrardan milli takım kadrosuna girmeyi başardı. İnşallah bu yıl da şehrimizi Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nda temsil edecek" dedi.