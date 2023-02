Eskişehir’de yardım toplama merkezi kurarak kente gelen depremzedeler için 77 evin eşya ihtiyacını karşılayan gönüllüler, kurdukları sistemle organize biçimde hareket ederek yardımların adreslerine hızla ulaşmasını sağlıyor.

Eskişehir’de yardım toplama merkezi kurarak kente gelen depremzedeler için 77 evin eşya ihtiyacını karşılayan gönüllüler, kurdukları sistemle organize biçimde hareket ederek yardımların adreslerine hızla ulaşmasını sağlıyor.

Kahramanmaraş ve Hatay’daki depremlerin ardından, afet bölgesini terk etmek zorunda kalan depremzedeler farklı illere taşınmaya başladı. Depremin yaralarını sarmak ve yeni bir hayata başlamak isteyen depremzedeler için Eskişehir’de bir araya gelen yardımseverler adeta seferber oldu. Yaklaşık 50 yardımsever vatandaş, kurdukları örnek yöntemle depremin ilk günlerinden itibaren kente taşınan afetzedelerin evlerindeki eksik eşyaları temin ediyor. Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki boş bir dükkânda yardım toplama merkezi kuran gönüllüler yardımlara ulaşmak için sosyal medya ve kişisel bağlantıları başta olmak üzere tüm imkânları kullanıyor. Gelen yardımlar merkezde toplanıp sınıflandırılarak gönüllü taşımacılar tarafından depremzedelerin yeni hanelerine ulaştırılıyor.

“Aynı gün komple bir evin eşyalarının çıkışını yapıyoruz”

Depremzedelerin seçtiği ihtiyaçlarını taşıma ağıyla en hızlı şekilde yerleştikleri evlere ulaştırdıklarını kaydeden Serkan Can Zengin, “Biz burada aslında birçok ile örnek olabilecek bir uygulama gerçekleştiriyoruz. Bir çağrı merkezi kurduk. İnsanlar bize ulaşıyor ve hangi eşyasını bağışlamak istediğini söylüyor. Arkasından liste halinde dataya giriliyor. Kurduğumuz nakliye ağıyla birlikte her gün sabahtan akşama kadar evlerden büyük eşya topluyoruz. Sistemde her şey kayıtlı. Daha sonra yardım almak isteyen insanlar buraya geliyorlar ve form dolduruyorlar. O formda tüm ihtiyaçlarını tek tek yazıyorlar. Sonra da arkasından aileyle birlikte depoya giriyoruz ve kendi isteklerine göre malzeme seçiyorlar. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bir eve eşya gönderirsiniz ama o eve uymayabilir. İnsanlar zaten deprem bölgesinden kalbi kırık gelmiş, en azından kullanacakları malzemeleri kendilerinin seçmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Beraber giriyoruz depoya, eşyaları seçiyoruz ve aynı gün arka taraftan komple bir evin eşyalarının çıkışını yapıyoruz” diye konuştu.

“Amacımız depo boşaltmak değil”

Yardım merkezine toplanan eşyaların temiz ve kullanılabilir olmasının en önemli kriterlerinden biri olduğunu aktaran Zengin, “Eşya toplarken her halükarda fotoğraf istiyoruz. Çünkü kendi evimize sokmayacağımız malzemeyi başkasına veremeyiz. Ya sıfır ya da sıfıra yakın malzemeleri topluyoruz. Amacımız depo boşaltmak değil. Amacımız insanlara gerçekten yaşanılabilir bir ev ortamı sağlayabilmek. Dün akşam itibariyle 77 tane evi A’dan Z’ye yani bulaşık makinesinden gardırobuna, diş fırçasından perdesine kadar tamamladık. Eksiğimiz tamamladığımız 200’ün üzerinde ev vardır. Şu anda Eskişehir’in her noktasından yardım geliyor. Bir toplama merkezini belediyedir veya kişilerdir herkes açabilir ama evden alamazsanız insanların getirme şansı yok. Yani bir buzdolabını insanların arabasına koyup getirme şansı yok. Buradaki en hassas nokta aldırabilmek. Buradaki amacımız ön planda olmak değil. Bizden destek isteyen veya bizim yardımcı olabileceğimiz tüm özel veya kamu kuruluşunun tamamına destek vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Bağış rakamı azalarak gidiyor. Çünkü sanırım şehirde artık beyaz eşya ve mobilya kalmamaya başladı. Fark etmez, burayı bağış geldiği sürece açık tutacağız” dedi.