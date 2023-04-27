Eskişehir’de geçtiğimiz günlerde yaşanan ve bir kadının feci bir şekilde hayatını kaybettiği tramvay kazasından sonra kurulu sistem yoğun bir şekilde tartışılırken, çevre mahalle halkı ve esnaf hat üzerine yeni önlemler yapılması gerektiğini belirtiyor.

Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde geçtiğimiz salı günü tramvayın çarptığı Meliha A. feci bir biçimde hayatını kaybetti. Kazanın ardından, başta olay mahalli olmak üzere vatandaşlarca hatlar üzerinde tedbirlerin yeterli olup olmadığı tartışılırken, bazı sosyal medya platformlarında ise yeni hizmete giren tramvayların ön bölümlerinin yerden daha yüksek olup altına daha kolay girildiği iddia edildi.

Tüm bu tartışmalar konuşulurken, kazanın üzerinden henüz saatler geçmesine rağmen ortaya çıkan sorumsuz insan manzaraları ‘pes’ dedirtti. Kazadan 2 saat sonra kayda alınan görüntülerde, 4 çocuğun seyir halindeki tramvayın arkasına asılarak yol aldıkları görüldü. Öte yandan vatandaşların aynı cadde üzerinde araç ve tramvay trafiğine aldırmadan, rayların karşısına sorumsuzca geçmeye çalıştığı göze çarparken, bazılarının ise kazanın yaşandığı rayları uzun uzun incelediği dikkat çekti. İki yaya geçidinin birbirine yakınlığının yaklaşık 300 metre olduğu olay yerinde, başta yaşlı vatandaşlar olmak üzere, mahalle sakinleri yeni önlem ve düzenlemeler istiyor.

“Tramvay bir gün bana da vurabilir”

Yaşanan olayı duyduğunu ve çok üzüldüğünü dile getiren Fatmagül Tekin, bu tür olayların sıkça yaşanabileceğine, yeni önlemlerin ise alınması gerektiğini şöyle belirtti;

“Çok üzüldüm hanımefendi için. Ben yürüyemiyorum ve sürekli karşıdan karşıya geçiyorum. Tramvay bir gün bana da vurabilir Allah korusun. Buraya korkuluk gibi bir önlem alsın, tabi ki geçerken tehlikeli. İnsanlık hali dalgınlık olabilir ama dün ki tramvay çok hızlıymış. Herkes çok dikkat etsin, yetkililer bir önlem alsın.”

“Üst geçit gibi bir yol yapılmalı”

Yola korkuluk dikilmesi gerektiğini belirten Süleyman Karapınar ise, “Tramvay konusunda, korkuluk, bahçe çiti gibi bir korkuluk lazım. Tedbirsizliğin olduğunu düşünüyorum, tramvayın yere yakın olması gerekiyor. Genellikle vatandaş karşıdan karşıya geçerken cep telefonuna dalıp sağına soluna bakmıyor. Tramvayın gelişine 20 metre kala fark edip kaçanlar oluyor, o anda da karayolundan geçe bir araba çarpsa daha kötü” dedi.

“Tramvay yolunda dikkatli olmaları gerekiyor”

İnsanların duyarsız ve dikkatsiz olduğunu belirten öğrenci Kaan Erdem, “Bence burada belediyenin bir suçu yok, insanlar tramvay yolunda dikkatli olmaları gerekiyor. Tramvayı görenlerin yola atlamaması gerekiyor. Dün ki kazada tramvay sürücüsü haklı, insanları uyarıyor sürekli korna basarak. Bence çözüm yolu bulunabilir. Korkuluğun çözüm olacağını düşünmüyorum insanların altgeçidin bile çözüm olacağını düşünmüyorum, çünkü insanlar kısa yol olsun diye buradan yine geçerler” dedi.