Ülke genelinde düzenlenen Silindir operasyonunun Eskişehir ayağında adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 13’ü tutuklandı.

Ülke genelinde düzenlenen Silindir operasyonunun Eskişehir ayağında adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 13’ü tutuklandı.

Ülke genelinde 6 Aralık tarihinde gerçekleştirilen ‘Silindir Operasyonu’ çerçevesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin bir süredir takip ettiği şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yasadışı yöntemler kullanarak haksız kazanç elde eden 30 şahıs, özel harekât unsurlarının da desteklediği 250 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyon sonucu yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 7 adet silah, 259 gram metamfetamin, 46 gram esrar ve 13 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 30 şüpheliden 12’si emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 18’i ise, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.