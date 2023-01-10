Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde komşusunun aracını gasp eden ve 2 kişiyi tüfekle rehin alan sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını veren iddia makamı, sanık hakkında 3 kişiye karşı işlediği 3 farklı suç nedeniyle 25 yıldan 47 yıla kadar hapis cezası istedi.

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde komşusunun aracını gasp eden ve 2 kişiyi tüfekle rehin alan sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını veren iddia makamı, sanık hakkında 3 kişiye karşı işlediği 3 farklı suç nedeniyle 25 yıldan 47 yıla kadar hapis cezası istedi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Sabahattin Yenigün hazır edildi. Duruşmaya olayda sanık tarafından rehin alınan müşteki Halit Aladağ ile taraf avukatları katıldı. İddia makamı davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

47 yıla kadar hapis cezası istendi

Mütalaada, sanık Sabahattin Yenigün hakkında müşteki Ferit Takan ve Halit Aladağ’a karşı ‘konutta veya iş yerinde yağma’ suçundan ayrı ayrı 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanık hakkında müşteki Halit Aladağ ve İrfan Poltara’ya karşı ‘cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 7 yıla kadar hapis, suçun silahla işlendiği gerekçesiyle cezada 1 kat artırma istendi. Sanığın müşteki Ferit Takan’a karşı ‘cebir veya tehdit kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi ve suçun silahla işlendiği gerekçesiyle verilecek cezanın 1 kat artırılması talep edildi.

İddia makamı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasını düşürdü

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından düzenlenen iddianamede sanığın, müşteki Halit Aladağ ve İrfan Poltara’nın ayaklarına ateş etmesi nedeniyle ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılması istenmişti. İddia makamı esas hakkında mütalaasında, sanığın bu eyleminin kül halinde ‘nitelikli yağma’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarını oluşturduğu gerekçesiyle sanık hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ayrıca hüküm tesis edilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi gerektiğini belirtti.

“Suç işleme kastım yoktu”

Mütalaaya karşı beyanda bulunan sanık Sabahattin Yenigün, “Suç işleme kastıyla hareket etmedim. Amacım kimseye zarar vermek değildi. Beraatımı ve tahliyemi talep ederim” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 17 Ocak tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, geçen yıl Mart ayında meydana gelmişti. Mahmudiye ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi’nde yaşayan Sebahattin Yenigün (22), komşusu Ferit Takan’ı silahla tehdit ederek 26 ABV 768 plakalı otomobilini gasp etti. Araçla ilçedeki bir akaryakıt istasyonuna giden şahıs, otomobile yakıt doldurttuktan sonra istasyon çalışanlarından Halit Aladağ’ı elindeki tüfek zoruyla araca bindirip Mesudiye Mahallesi’ne döndü. Yenigün, mahallede yolda yürüyen İrfan Poltara’yı da ayağından yaraladıktan sonra rehin aldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Eskişehir Jandarma Komando Bölüğü’nün yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât, Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekiplerinin ‘teslim ol’ çağrısına uymayarak tüfekle ateş eden Sabahattin Yenigün, 2 saat boyunca ikna edilemeyince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şüpheli ve tüfekle yaraladığı İrfan Poltara hastaneye kaldırıldı. Sabahattin Yenigün, tedavisinin ardından sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.