Eskişehir’de pazarcı esnafı tezgâhlarda kış dönemi ürünlerin yerini yaz meyvelerinin almaya başladığını belirterek, bazı ürünlerin fiyatlarında artış ve azalış yaşandığını söyledi.

Resmi Gazetede yayımlanan, aralarında Eskişehir’in de bulunduğu 13 büyükşehirde pazarcı esnafının vergilendirmede basit usulden yararlanacak olmasıyla birlikte pazar tezgâhlarında bazı sebze ve meyve fiyatlarında düşüş yaşandığı görüldü. Eskişehir’deki pazar tezgâhlarında bazı mevsimsel meyve ve sebze fiyatları düşerken, bazılarında ise artış yaşanıyor. Vatandaşların fiyatı düşen ürünlere yöneldiği göze çarparken, fiyatı yüksek ürünlere pek rağbet göstermediği belirtiliyor. Pazarcı esnafı, limon, kabak ve çilek gibi ürünlerin fiyatlarının yükseldiğini belirtirken, yeşillik ürünlerinin fiyatlarında ise azalış olduğunu söyledi. Pazarcılar, vatandaşların düşük fiyattan ürün almak istemesine rağmen az miktarda da olsa poşetlerini doldurduğunu dile getirdi.

Eskişehir’deki pazar esnafı Erdal Erdağ, limon, kabak ve çilek gibi meyve ve sebzelerin fiyatlarında artış olduğunu belirterek, “Mevsime bağlı olarak fiyatı düşen ve artan ürünler var. Şu an elma uygun fiyatla satılıyor. Limonun fiyatı biraz yukarı doğru yükselişte. Kabak ve çileğin fiyatı da yükseldi. Fiyatlar normal seviyede. Vatandaşlar bütçesine göre gelip alışverişini yapıyor. Kırmızıbiber, elma ve yeşilliklerin fiyatı düştü. Marul, pırasa, dereotu gibi ürünlerin fiyatı düştü” diye konuştu.

“Vatandaş düşük fiyattan almak istiyor, ama öyle olmuyor”

Hakan Aras ismindeki bir başka pazarcı esnafı ise vatandaşların artık yaz meyvelerine yönelmeye başladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Pazarda fiyatı en çok artan ürün çilek. Yaz aylarının gelmesiyle vatandaşların çileğe talebi çok oluyor. Bu yüzden çilek satışlarında 10 lira kadar artış söz konusu. Geçtiğimiz haftalarda 20, 25 liraya satılan çilekler 40 liraya satılmaya başlandı. Eriğin kilosu 20, 30 lira civarından satılıyor. Biber 10 lira, Domates 15 lira, salatalık 10-15 lira arasında satılıyor. Domates ve salatalığın fiyatında düşme var. Yaz aylarının başlamasıyla birlikte vatandaşlar kış döneminden sıkıldığı için yaz meyvelerini tercih etmeye başladı. Muzun fiyatı 25-27 lira civarında alıcı buluyor. Portakalın mevsimi bitiyor, fiyatı düştü. Vatandaş düşük fiyattan almak istiyor ama öyle olmuyor. Pazar piyasası nasılsa o şekilde almaya çalışacak. Vatandaş akşamları yemek yapıyor. Tenceresine domates, biber girmesi gerekiyor. Akşamları meyve yeniyor. Herkes bütçesine göre az da olsa meyve sebze almaya çalışıyor.”