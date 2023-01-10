Eskişehir’de Aile Okulu Projesiyle mahalle muhtarlarına aile okulu, trafik öğreniyorum, ailede ilk yardım, çevre ve iklim farkındalığı konuları hakkında eğitimler veriliyor.

Eskişehir’de Aile Okulu Projesiyle mahalle muhtarlarına aile okulu, trafik öğreniyorum, ailede ilk yardım, çevre ve iklim farkındalığı konuları hakkında eğitimler veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Aile Okulu Projesi" ile ülkemizde aile değerleri, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığını önlemeye ilişkin yaklaşımlar, çevre ve iklim farkındalığı, trafik, ilk yardım başta olmak üzere çeşitli alanlarda ailelerin desteklenmesi hedeflendi. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülmekte olan Aile Okulu Projesiyle, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 1.892 öğretmene eğitici eğitimi verilirken, bu eğitimi alan öğretmenler tarafından başlatılan eğitimlerle çıkılan "Güçlü Aile, Güçlü Çocuklar, Güçlü Toplum" hedefi ile 15 bin 282 veliye eğitim verildi. Yine projeyle Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Eskişehir’de köy ve mahalle muhtarlarına yönelik "Aile Okulu" kursları başladı.

Tepebaşı ilçesi Habib Edip Törehan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi düzenlenen Tepebaşı muhtarları aile okulu eğitimi toplantısına Tepebaşı Kaymakamı Mustafa Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan, ilçe yöneticileri ve Tepebaşı ilçesindeki 85 muhtar katıldı.

Ailenin ve devamında toplumun sağlığının korunmasına katkı sağlamak; aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik edilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından muhtarlara yönelik olarak Aile Okulu Projesi başlatıldığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, aile değerlerinin korunması ve sağlıklı nesillerin yetişmesi adına çok önemli bir proje olduğunu ifade etti.

Toplantıda mahalle muhtarlarına aile okulu, trafik öğreniyorum, ailede ilk yardım, çevre ve iklim farkındalığı konuları hakkında, belirlenen takvime göre eğitimler verilmeye devam edecek.