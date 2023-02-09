Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince donatılan 2 Adet Mobil Mutfak depremzedelerin sıcak yemek ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere yola çıktı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince donatılan 2 Adet Mobil Mutfak depremzedelerin sıcak yemek ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere yola çıktı.

6 Şubat sabahı Kahramanmaraş’ta art arda meydana gelen depremler büyük bir felakete yol açarken, depremden zarar gören 10 ilde arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 10 binlerce kişinin yaralandığı depremin ardından tüm Türkiye depremzedeler için seferber oldu. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde; Yunusemre ve Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerince donatılan 2 Adet Mobil Mutfak gönüllü öğretmenlerimiz eşliğinde ihtiyaç ortadan kalkana kadar depremzedelerin ve zorlu şartlar altında çalışan ekiplerin sıcak yemek ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere yola çıktı.