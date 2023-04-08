Eskişehir’de yer alan bir lokanta sahibi, Ramazan ayında oruç tutamayan vatandaşların yemek yediği sırada dışardan gözükmemesi için çareyi dükkân camlarına perde çekmekle buldu.

On bir ayın sultanı Ramazan ayında bazı vatandaşlar oruç ibadetini yerine getirirken bazı vatandaşlar ise hastalık gibi zorunlu durumlarda oruç tutamıyor. Eskişehir’deki lokanta da bu duruma çareyi dükkân camlarına perde çekmekle buldu. Lokantada oruç tutamayan vatandaşların yemek yediği sırada çevreden geçen insanların rahatsız olmaması için camlara perde çekildi. Lokanta sahibi Remzi Umut, camlara perde çekerek hem içerde yemek yiyen vatandaşların hem de dışardan geçen vatandaşlar için böyle bir duyarlılık düşündüklerini ve Ramazan boyunca bunu devam ettireceklerini söyledi.

“Geleneklerimizden ve göreneklerimizden esinlenerek yaptığımız bir şey bu”

Ramazan ayında yapılan bu davranışın vatandaşlar tarafından olumlu karşıladığını belirten Remzi Umut, “Ramazanda işler haliyle biraz durgun oluyor ama çok şükür çalışmaya devam ediyoruz. Lokantamızda perde uygulaması yapıyoruz. Bazı insanlar hastalıktan dolayı oruç tutamıyorlar. Gelip bizde yemek yiyorlar. Biz de sokaktan geçenler ve yemek yiyenler rahatsız olmaması için perdeyle bir önlem aldık. Vatandaşların da perde koymamıza olumlu tepkisi oluyor. Biz geçen sene de, önceki sene de bu şekilde camlarımıza perdelerimiz astık. Geleneklerimizden ve göreneklerimizden esinlenerek yaptığımız bir şey bu. Dışardan geçenler ve içerde yemek yiyenler rahatsız olmayacak şekilde önlem aldık. Hastalığı olan insanlar oluyor, bu nedenle de oruç tutamıyorlar. Hem içerde olan hem de dışardan geçen vatandaşların rahatsız olmaması amacıyla böyle bir perde çektik” diye konuştu.

Lokantada yemek yiyen vatandaşlar da lokantanın camlarına perde çekme fikrini takdirle karşıladıklarını belirtti.