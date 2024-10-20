Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tasarlanan robot, 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda dünya birinciliği elde etti.

16. Uluslararası MEB Robot Yarışması, Erzurum’da düzenlendi. Yarışmanın’ Tasarla Çalıştır’ kategorisine 142 takım katılım sağladı. Eskişehir’den ise Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, danışman öğretmen Ayhan Dükkancı, öğrenciler Furkan Çakır ve Ertuğrul Gazi’nin katılımıyla yarışmada yer aldı. Yoğun heyecanın yaşandığı etkinlikte Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tasarlanan robot, rakipleriyle rekabet içerisine girdi. Yarışma sırasında pistte verilen tüm görevleri tam olarak yerine getiren robot, kendi kategorisinde dünya birinciliği ödülünü aldı.