Eskişehir’de bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında, AFAD öncülüğünde deprem tatbikatı düzenlendi.

Eskişehir’de bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında, AFAD öncülüğünde deprem tatbikatı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle, ülke genelinde eş zamanlı olarak Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci yurtlarında görevli yönetici, personel ve öğrencilerin muhtemel afet ve acil durum olaylarındaki doğru davranış şekilleri hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla ’Deprem Anı-Çök-Kapan-Tutun ve Tahliye Tatbikatı’ gerçekleştirildi. Bu çerçevede Eskişehir’de de Gündüzalp KYK Erkek Öğrenci Yurdu binasında Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, AFAD İl Müdürü Recep Bayar ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan’ın katılımıyla tatbikat düzenlendi. Tatbikatta, kentte bulunan 11 Kredi Yurtlar Kurumu’ndaki, 12 bin 12 öğrenci ve 313 personel yer aldı. Alarm verilmesiyle başlayan tatbikat, başarıyla tamamlandı.