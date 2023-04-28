Eskişehir’de bir iş yerinde hırsızlık yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda Afyonkarahisar’da yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Seyitgazi ilçesi İkiçeşme mahallesinde meydana gelen ve piyasa değeri yaklaşık 10 bin TL olan 1 adet mermer pres makinesi, 1 adet sanayi tüpü, 1 adet mermer makası ve çeşitli hırdavat malzemelerinin çalındığı iş yerindeki hırsızlık olayıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüphelinin kimlik bilgileri tespit edildi. Olay faillerinin yakalanması ve çalınan malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla Afyonkarahisar ilinde ikamet eden şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilere adli işlem uygulandı.