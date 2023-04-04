Eskişehir’deki Hamzahacılı’lar, iftar yemeğinde bir araya geldi.

Afyon’un Emirdağ ilçesine bağlı Hamzahacılı köyünden olup, Eskişehir ilinde ikamet eden Hamzahacılı’lar, ‘Hamzahacılı Köyü Tanışma Grubu’ oluşturarak birbirleri ile iletişim kurmaya başladır. Kısa sürede çok sayıda kişinin gruba dahil olması ile, birbirlerini tanıyanlar, hasret gidermesi ve tanımayanların tanışmalarına vesile olmak için, Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası düğün salonunda düzenledikleri iftar yemeğinde bir araya geldiler ve birbirleri ile kaynaştılar. İftar yemeğinden sonra sanatçı Mehmet Koçak; bağlaması ile halk müziğimizden çeşitli eserler seslendirdi. İftar yemeğine katılanlar; günün anlam ve önemine uygun konuşmalar yaptılar.