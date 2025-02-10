Eskişehir’de yaşayan Bilecikliler, tüm şehitler ve ahirete intikal etmiş Bilecikliler için Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim okuttular.

Öğle namazını müteakip dernek binasında düzenlenen etkinliğe Eskişehir’de yaşayan Bilecikliler katıldı. Dernek Başkanı Davut Mülayim, ‘’Eskişehir’de yaşayan Bilecikliler olarak dernek binamızda tüm şehitler’ ve ‘ahirete intikal etmiş Bilecikliler için Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı-Kerim okuttuk. Kur’an-ı Kerim okunduktan sonra dualar yapıldı. Akabinde katılımcılara bulgur pilavı ikramı yapıldı’’ dedi.