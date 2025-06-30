Eskişehir’de Zodyak Ezgiler Türk Müziği Konseri, Yenikent mahallesinde bulunan Odunpazarı Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konsere; sanatseverler ve davetliler katıldı.

Konseri; Konser Şefi Figen Alkılıçgil yönetti ve konser iki bölümde gerçekleştirildi. Konserde; Türk Sanat Müziği seslendirildi. Zodyak Doğa Yürüyüş ve Aktivite Grubu Başkanı Mümtaz Ongun konserde yaptığı konuşmasında, ‘’Zodyak’ta çeşitli alanlarda 20 den fazla grup var. Doğacı arkadaşlarımız çeşitli tarz karışık müzik dinlemekten hoşlanıyorlar, Bu düşünceyle bünyemizde müzik korosu oluşturduk. Oluşturduğumuz müzik grubu ile Zodyak Ezgiler Türk Müziği Konserini sanatseverlerle buluşturduk. Zodyak ailesi olarak; müzisyenler, koristler hep birlikte büyük fedakârlıklarla şimdi buradayız. Böyle mükemmel bir konser hazırladığı için Koro Şefi Figen Alkılıçgil’e ve emeği geçen herkese ve salonu dolduran siz değerli konuklarımıza çok teşekkür ediyorum’’ dedi.