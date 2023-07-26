Eskişehir’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, dün 16.50 sıralarında Eskişehir-Kütahya karayolu Orhangazi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre trafik ışıklarında yavaşlayan 45 AKR 908 plakalı araca, arkadan gelen26 AAN 868 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazanın ardından, arkadan gelen ve yavaşlayamayan 26 AEE 754 ile 20 ADL 079 plakalı araçlar da kazaya dâhil oldu. 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, bazı yolcular hafif yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hafif yaralanan vatandaşlara müdahale etti.