Birbiri ardına hayata geçirdiği projelerle üreticilere karşılıksız destek vererek can suyu olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçesinde düzenlenen törenlerle vatandaşlara 17 bin adet Gemlik zeytin fidanı dağıttı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Tarım ve hayvancılıkta üreticilere destek olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, mikroklima iklim özelliği ile İç Anadolu’nun Antalya’sı olarak bilinen, bereketli topraklarıyla sebzecilik ve meyvecilikle öne çıkan Sarıcakaya ve Mihalgazi’de zeytinciliği yaygınlaştırmak üzere vatandaşlara 17 bin adet Gemlik zeytin fidanını törenle teslim etti.

Zeytin fidanları ile 100 hektarlık bir alanda zeytin fidanları yetişecek.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın başlattığı proje kapsamında başvuru yapan tüm vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

İlk olarak Mihalgazi ilçesinde düzenlenen tören Sarıcakaya’da devam etti. Daha önce Kapama Zeytin Bahçesi Projesi kapsamında 12 bin adet fidan dağıtan ve 435 dekarlık zeytin bahçesi oluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu kez talepte bulunan 28’i kadın olmak üzere 170 üreticiye Gemlik zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.

Yapılan dağıtım törenlerine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez, ESOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Koyuncu, belediye bürokratları, çiftçiler ve Sarıcakaya ile Mihalgazili vatandaşlar katıldı.

Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir törende yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi olarak uzun yıllardır kırsalda tarım ve hayvancılık yapan çiftçilere destek olmaya devam ettiklerini söyledi. Eskişehir’in Antalya’sı olarak bilinen Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerimizde zeytinciliği yeniden ayağa kaldıran çalışmalarımızı yoğunlaştırdıklarını belirten Erdir, "12 bin adet zeytin fidanı dağıtarak 435 dekarlık zeytin bahçesi oluşturduk. Bölgede üretim yapan çiftçimizden aldığımız zeytinlerden Dorlion markası ile Türkiye’nin en kaliteli, içilebilir zeytinyağlarından birini ürettik. Şu anda da bu zeytinyağlarının satışı, Üretici Marketlerimizde devam ediyor. Bugün de sizlerin emeği ile büyüttüğümüz bu adımı yeni bir aşamaya taşıyoruz. Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerimizde 28’i kadın 145 çiftçimize 17 bin adet Gemlik zeytin fidanı desteği vereceğiz. Yaklaşık 100 hektarlık alanda yapılacak dikimle bölgemizde yeni gelir kaynağı oluşturacağız. Bu sizlere hem moral hem güç verecek. Sözlerimi tamamlarken destek alan tüm çiftçilerimizi kutluyor, bu desteğin alın teriyle ekmeğini kazanan, topraklarımıza can veren siz kıymetli çiftçilerimize hayırlı olmasını ve bol bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu.