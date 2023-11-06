Eskişehir’de hava sıcaklıklarından kaynaklı zeytin rekolteisnde düşüş yaşanırken, üretici Erdem Öztürk 600 ağacından 2 ton ürün hasat edebildi.

Sarıcakaya ilçesine bağlı Laçin Mahallesi’nde zeytin hasadı başladı. Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de hava sıcaklıklarına bağlı olarak zeytin rekoltesinde düşüş gözleniyor. Laçin Mahallesi’nde zeytin yetiştiren Erdem Öztürk, rekolte düşüklüğünden dolayı sadece siyah zeytinin sele olarak piyasaya sürdüklerini belirtti. 600 ağacından yaklaşık 2 ton alabilen Öztürk, son yılların en kötü sezonu olduğunu belirtti. Zeytinin fiyatı ise büyüklüğüne göre 80 ile 160 lira arasında değişiyor.