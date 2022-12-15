İlaç tedarik etmeden yaşanan sıkıntılar ve nöbetçi eczanelerin önünde oluşan kuyruk hakkında konuşan Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, Eskişehir’de nöbetçi eczane sayısının yılbaşından itibaren artırılacağını belirtirken, “İlaçların olmayışından dolayı ortaya çıkan problemin sebebi hiçbir meslektaşım değildir” dedi.

İlaç tedarik etmeden yaşanan sıkıntılar ve nöbetçi eczanelerin önünde oluşan kuyruk hakkında konuşan Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, Eskişehir’de nöbetçi eczane sayısının yılbaşından itibaren artırılacağını belirtirken, “İlaçların olmayışından dolayı ortaya çıkan problemin sebebi hiçbir meslektaşım değildir” dedi.

İnfluenza A hastalığının yoğun şekilde etki gösterdiği şu günlerde eczanelerde yoğunluk yaşanıyor. Bazı ilaçlarda yaşanan tedarik etme sorununun da çoğalmasıyla eczanelerde uzun kuyruklar oluştu. Birçok kişi eczanelerin önünde kuyruk beklerken, yaşanan yoğunluk hakkında da tepki gösterdi. Tüm bunların son bulması için ilaç için yapılan kur güncellemesiyle, fiyatlarda yüzde 36,77 oranında artış oldu. Artan fiyatların ardından ilaç firmalarının ürün vermeye devam etmesiyle tedarik sıkıntısının azalacağını düşünülüyor.

“Problemin sebebi hiçbir meslektaşım değildir”

Geçtiğimiz günlerden beri süregelen eczane ve ilaç sıkıntısının eczacılardan değil de tedarikçilerden dolayı oluştuğunu belirten Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, “İlaç fiyatlarına euro kurunun güncellemesi ile yüzde 36,77’lik bir zam geldi. Bu zam inanılmaz boyutlara ulaşan ilaç bulma sıkıntısına bir nebze de olsa çare olacak. Lakin bu zam, ilaç sanayisi tarafından istenen bir zamdır. Son birkaç aydır yaşadığımız ilaç sorununun başlıca sebebi bu fiyatlandırmadır. İlaçların olmayışından dolayı ortaya çıkan problemin sebebi hiçbir meslektaşım değildir. Bizler eczacılar olarak asli görevimiz olan ilaç danışmanlığı hizmetini yapıp hastalarımızın ilaca ulaşımını sağlamak istiyoruz. Kur güncellemesinin ardından vatandaşlarımızın ve eczacılarımızın özellikle nöbetlerde ilaçların olmayışından kaynaklı sorunda büyük ölçüde çözüme kavuşacaktır. Hem kur ayarlaması ile ilaçların piyasaya çıkması hem de nöbetçi eczane sayısının ilimizde artması sonucu hastalarımızın ilaca ulaşımı kolaylaşacaktır” dedi.

“Gece saatlerinde 6 yerine 7 eczane nöbetçi olacak”

Hastalıkların artması ve ilaç tedarik etmedeki sorunların üst üste gelmesiyle nöbetçi eczanelerin önünde oluşan kuyruklara önlem olarak Eskişehir’de 1 Ocak’tan itibaren nöbetçi eczane sayısının artırıldığını söyleyen Kamış, şu ifadeleri kullandı:

“İlimizde uzun zamandır 6 nöbetçi eczane hizmet veriyor. Bu sayı normal şartlarda yeterli oluyordu. Fakat bu olağanüstü zamanda hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız toplantı sonucunda nöbetçi eczane sayılarını artırma kararı aldık. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren gece saatlerinde 6 yerine 7 eczane nöbetçi olacak. Nöbetçi eczane sayısındaki artış her ne kadar az olsa dahi, işlek bölgelerdeki yoğunluğu en aza indirecek.”