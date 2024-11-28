Eskişehir’de çoğulu emekli olan vatandaşlar, soğuk havaya rağmen çok katlı binanın yıkısını büyük bir dikkatle izlerken, bazıları yaklaşık 1 saattir çalışmaları takip ettiklerini anlattılar.

Eskişehir’de 19 Kasım 2024 tarihinde İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde, kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında elle yıkımı yapılan bir binada kısmi bir göçük meydana gelmiş, olayda 2 işçi yaralanmıştı. Yaşanan kısmi göçük sonrası bugün bölgeye yakın Şair Fuzuli caddesi araç ve yaya trafiğine kapatılırken, binanın makinayla yıkımına başlandı.

Pür dikkat dakikalarca film izler gibi yıkımı izliyorlar

Bahse konu bölgede vatandaşların soğuk havaya rağmen adeta pür dikkat, makinanın yıkım çalışmasını izlemesi dikkat çekti. Özellikle emekli vatandaşların çalışmaları ilgiyle takip ettiği göze çarptı. Kimi vatandaşların yarım saat kimilerinin ise çalışmalar başladığından bu yana makinayı izlediği, aralarında yıkım tekinkilerin tartıştığı ve molalarda dahi yerini kaybetmemek için bulunulduğu noktadan ayrılmadığı öğrenildi.

Eskişehirli emekli vatandaş Ahmet Ağır, vatandaşların film izler gibi yıkımı takip ettiğini belirtirken, “Gelip geçenler izliyor çalışmaları, ben de yarım saattir burada izliyorum. İnternetten buranın kısmen göçtüğüne dair haber dikkatimi çekti. Buraya geldim izliyorum. Emekli adamım geziyorum öyle, makinaları izliyoruz” dedi.