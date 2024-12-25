Sivrihisar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği (Es-Silver) tarafından, Eskişehir’de yaşayan üyeleri için tarih ve doğa gezisi düzenledi.

Eskişehir’de yaşayan Sivrihisarlılar, şehir dışına giderek tarihi ve doğa gezisi yaptılar. Gezide; Sivrihisarlılar, tarihi yerleri gezerek ve inceleyerek bilgi sahibi oldular. Hem de doğa gezisi yaparak birlikte kaynaştılar ve mutlu oldular. Dernek Başkanı İsmail Arslan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Derneğimiz üyeleri Sivrihisarlı hemşerilerimizle; Denizli Pamukkale Karahayit kaplıcalarına gezi düzenledik. Pamukkale travertenlerini gezme imkânı bulduk. Muhteşem Süleyman ünvanı ile dünyaya nam salmış Kanuni’nin ‘Halk içinde muteber nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ vecizeden hareketle güzel ve ahenkli bir etkinliği birlikte gerçekleştirdik ve mutlu olduk. Ülkemizin her köşesi bir başka güzel’’ dedi