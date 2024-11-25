Eskişehir’de yaşayan Sivrihisarlı öğretmenler; ’Öğretmenler Günü’nü Eskişehir’deki binalarında toplanarak hep birlikte türküler eşliğinde coşku ile kutladılar.

’Öğretmenler Günü’ne Eskişehir’de yaşayan halen çalışan öğretmenler ve emekli öğretmenler katıldılar. Programın sunumunu Ayfer Yazıcı yaptı. ‘Öğretmenler Günü’ programında: Öğretmenler, öğretmenlikte geçen hatıralarını, kendilerini takdim ederek sıra ile anlatılar. ‘Öğretmenler Günü’ ile ilgili şiir yazan öğretmenler, şiirlerini sıra ile okudular. Emekli öğretmen Fikret Akın ‘Öğretmenler Günü’ ile ilgili sazlar eşliğinde türküler söyledi. Sivrihisarlı solistler Esin Özgünen, Mehmet Akkaya, Ayşe Açıkportalı sazlar eşliğinde Sivrihisar yöresine ait türküler söylediler.

Program sonunda; Sivrihisarlılar Dernek Başkanı İsmail Arslan konu ile ilgili yaptığı konuşmasında, ’’Oldukça anlamlı bir günde; Eskişehir’de yaşayan Sivrihisarlı öğretmenlerle bir araya geldiğimiz için büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Denizde dalga, yürekte sevda, bizi eğitmekte en başarılı usta mutlaka öğretmenlerimizdir. Hiçbir kişi benim öğretmenim yok diyemez. Annemizden sonra bizlere en fazla emeği geçen öğretmenlerimizdir. Öğretmenler, bizi eğitenler, bize yol gösterenlerdir. Biz den sonra geleceklere de başarı sağlamaya çalışıyoruz. Üzerlerimizdeki emek ve hakları çok fazla olan öğretmenlerimizi her zaman için saygıyla anmak bizim hem manevi hem de insani bir görevimizdir. Evlâtlarımıza vatan ve millet sevgisini aşılayan, akıl ve ahlak gelişimlerini sağlayan, kültür hazinesi, tarih çeşmesi, bilgi aydınlığı olan öğretmenlerimizin ’24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum’’ dedi.