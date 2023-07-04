Eskişehir’de yaşayan Iraklı Türkmen çocuklar bayramda gönüllerince eğlendiler, birbirleri ile tanıştılar ve mutlu oldular.

Eskişehir’de yaşayan Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Eskişehir Şube Başkanı Abdulmevcut Karabaş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Eskişehir’de yaşayan Irak’lı Türkmen çocukları, dernek binamızda bayramda toplanarak gönüllerince eğlendiler, mutlu oldular ve mutluluğu paylaştılar. ’’Çocuklarımız güldü biz de güldük’ Her bayramda olduğu gibi; bu bayramda çocuklarımızı bir araya getirdik, birbirleri ile tanıştırdık, bayramlaştık ve bayramlaştırdık. Ne güzeldi çocukları güldürmek. Gönülden tebessüme ve sevaba ortak olmak. Hala bunların içinde yetim ve öksüz çocuklar da bulunuyordu. Ne kadar, ne büyük bir sevaptır, onları sevindirmek, mutlulukları bizim mutluluğumuzdur’’ dedi.

Karabaş, ‘’Evlatlarımız ile birlikte sanat atölyesi, satranç turnuvası, kitap dağıtımı etkinliklerinin yanı sıra, çocuklarımıza çeşitli hediyeler ve bayram harçlığı dağıttık’’ dedi.