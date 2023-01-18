Eskişehir’de yaşayan Iraklı Türk kız öğrenci Rahaf Yasir Mohammed, çeşitli teakwondo müsabakalarında derecelere girerek toplam 3 madalya sahibi oldu.

Eskişehir’de yaşayan Iraklı Türk kız öğrenci Rahaf Yasir Mohammed, çeşitli teakwondo müsabakalarında derecelere girerek toplam 3 madalya sahibi oldu.

Irak’ın Telafer şehrinden ailesi ile Eskişehir’e gelen 17 yaşındaki Rahaf Yasir Mohammed, Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu 7’nci sınıfta okuyor. Taekwondo sporuna merakının ilkokul 3’ncü sınıfında başladığını ve ilgi duymaya devam ettiğini anlatan kız öğrenci, "Taekwondo sporunu çok seviyorum. Afyonkarahisar’da ve Eskişehir’de taekwonda müsabakalarına katıldım. Afyonkarahisar’da taekwondo müsabakalarında dereceye girerek 2. oldum. Ödül olarak altın madalya kazandım. Ayrıca Eskişehir’de taekwondo müsabakalarına katılarak dereceye girdim ve iki sefer 3’ncü oldum ve 2 gümüş madalya kazandım. Taekwonda da, Kırmızı - siyah kuşak sahibiyim. Taekwondo müsabalarında derecelere girerek Eskişehir’in gururu oldum. Türkiye’de taekwonda müsabakalarına katılarak Eskişehir’i temsil etmek istiyorum ve bu isteğimi de başaracağım’’ dedi.