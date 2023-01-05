Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi ve Eskişehir’de Yaşayan Irak Türkleri Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği ’Matematik’ kursu dernek binasında gerçekleştiriliyor.

Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi ve Eskişehir’de Yaşayan Irak Türkleri Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği ’Matematik’ kursu dernek binasında gerçekleştiriliyor.

Eskişehir’de yaşayan Irak Türkleri öğrencilerine verilen ’Matematik’ kursu ilgi görüyor. Eskişehir’de Yaşayan Irak Türkleri Derneği Başkanı Abdul Mevcut Karabaş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ’’Derneğimizde; Irak’ın Telafer şehrinden Eskişehir’e gelen ve Eskişehir’de yaşayan Iraklı Türk öğrencileri için 6 ay süreli ’Matematik’ kursu açtık. Odunpazarı Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü’nden matematik öğretmeni talep ettik. Bu talebimiz olumlu karşılandı ve derneğimize Matematik öğretmeni Lale İlik görevlendirdi. Matematik kursu; öğrencilerimize haftada 3 gün ve günde 3 saat verilmektedir. ’Matematik’ kursuna: Irak’ın Telafer şehrinden Eskişehir’e gelen ve Eskişehir’de okuyan lise mezunu öğrenciler ve liselerde öğrenim gören öğrenciler gelmektedir. Bu kursumuz; öğrenciler için üniversiteye hazırlık kursudur ve üçretsizdir. Dernek olarak, Türkmeneli’den gelen öğrencilerimizin yanındayız’’ dedi.