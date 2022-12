Eskişehir’de yaşayan Irak Türkleri, dernek binasında kendi yazdıkları şiirleri okudular ve kendi besteledikleri türküleri söylediler.

Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Abdul Mevcut Karabaş, Eskişehir’in kültür ve sanatına katkıda bulunmak istediklerini belirtti. Düzenledikleri etkinlikle ilgili bilgi veren Karabaş, "Bizler, kendi şiirlerimizi okuyarak ve kendi türkülerimizi söyleyerek bir kültür etkinliği yaptık. Derneğimize kayıtlı Eskişehir’de yaşayan 500 Iraklı Türkleri aileleri var. Eskişehir’de yaşayan Irak Türkleri’nin her türlü sorunları ve istekleri ile dernek olarak ilgileniyoruz. Amacımız; Irak Türklerini, Eskişehir’in kültür ve sanatı ile kaynaştırmaktır. Eskişehir her yönden güzel bir şehir. Eskişehir’de yaşamaktan çok mutluyuz. Kendi kültür ve sanatımızıda, Eskişehir’de tanıyoruz. Aramızda her yönden yetenekli arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız, kendi yeteneklerini düzenlediğimiz bu etkinlikte gösterdiler. Irak Türkleri’ne özgü şiirlerini bu etkinlikte okudular ve Irak Türkleri’ne özgü türkülerini söylediler. Irak Türkleri, birlikte bir araya gelmekten ve kaynaşmaktan çok mutlu oldular. İlerleyen günlerde Eskişehir’de ‘Türkmeneli Şöleni’ düzenleyeceğiz’’ dedi.

Dernek Başkanı Abdul Mevcut Karabaş, ‘’Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneği (EŞYODER)’i, düzenlediğimiz etkinliğe davet ettik ve şairleri Eskişehir şiirlerini okudular, ozanlardan Arif Çayır, Metin Özer ve Eşref Özer sazları eşliğinde Eskişehir türkülerini söylediler. EŞYODER, şiir ve türküleri ile bize katkıda bulundular. Güzel ve mutlu bir etkinliğimiz oldu’’ dedi.

Etkinlik sonunda katılımcılara, Irak Türklerine özgü pilav ikram edildi.