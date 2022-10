Eskişehir’de 47 yıldır muhtarlık yapan 83 yaşındaki Kemal Mandal, mahallesinde tarihe adeta meydan okuyor.

Eskişehir’de 47 yıldır muhtarlık yapan 83 yaşındaki Kemal Mandal, mahallesinde tarihe adeta meydan okuyor.

Odunpazarı İlçesi Akcami Mahallesi’nde 6 Haziran 1976 yılından bu tarafa Kemal Mandal, aralıksız 47 yıldır muhtarlık görevini başarı ile sürdürüyor. Aynı zamanda lületaşı ustası olan Kemal Mandal, çevresine tarihe ışık tutuyor. Mahallesinin her alanını ve gelişmesini yıllardır takip eden Mandal, gençlere zaman zaman tarihi bilgilerde veriyor. Çalışmalarıyla örnek olan yarım asırlık muhtarı mahalleli ise bırakmıyor. Mahallenin sevgisinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Muhtar Kemal Mandal, duygularını şöyle anlattı: "Muhtarlık görevime, 6 Haziran 1976 tarihinde başladım. Mahalle halkının sevgisi sayesinde muhtarlık görevime halen devam ediyorum. Asıl mesleğim lületaşı ustasıyım. 40 yıl lületaşı işiyle uğraştım. 47 yıldır mahalle muhtarlığı yapıyorum. Bu sokakta lületaşı dükkanım vardı. Bir gün komşular geldi ve ’seni muhtar yapacağız’ dediler. Ben de öyle muhtar oldum. Bu zamana kadar Eskişehir’de 12 belediye başkanıyla çalıştım. Allah razı olsun hepsinden mahalleme faydalı oldular. Mahallemiz, sit alanına girdiği için evler harabe durumda. Kendi evimin tamirini bile zorluklarla yaptırıyorum. Ayrıca mahallemiz turizm bölgesi. Yaşım 83 oldu. Her şeyi tadında bırakmak istiyorum. Bir daha ki döneme muhtar adayı olmayacağım. Artık bu son dönemim. Benden sonra seçilecek muhtara ömrüm varsa her zaman yardımcı olurum. Ama komşularla kesinlikle iyi geçinmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız, artık e devlet ya da nüfus müdürlükleri üzerinden işlerini yapmaktadır. Zaten küçük bir mahalleyiz. 19 tane sokağımız var. Ben zamanında evimde muhtarlık yaptım. O zaman böyle muhtarlık binaları yoktu. Zamanında hem lületaşı işi yapıyordum hem de muhtarlık yapıyordum. Ama muhtarlık tarihe karışacak gibi geliyor. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlardan başarımdan dolayı plaketlerde aldım.’’