Eskişehir’de emekli vatandaşlar, promosyon kampanyalarından yararlanabilmek için sağanak yağış altında banka şubesi önünde beklerken, bazıları içeriye alınmamaları sebebi banka yetkililerine tepki gösterdi.

Eskişehir’de emekli vatandaşlar, promosyon kampanyalarından yararlanabilmek için sağanak yağış altında banka şubesi önünde beklerken, bazıları içeriye alınmamaları sebebi banka yetkililerine tepki gösterdi.

Bankaların emekli promosyon kampanyaları son aylarda büyük ilgi görüyor. Bununla birlikte emekli vatandaşlar, promosyonlardan yararlanabilmek adına bazı banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Eskişehir’de emekli vatandaşlar, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağışa rağmen banka önünde promosyon kuyruğu oluşturdu. Artan yağışa aldırmayan vatandaşlar, şemsiyelerini açarak sıranın kendisine gelmesini beklediler. Bazı emekli vatandaşlar ise, müşterilerin yağmur altında bekletilmesine tepki gösterdi.