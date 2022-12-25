Eskişehir’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen kente uyuşturucu madde girişini önlemek amaçlı yapılan çalışmalar çerçevesinde 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 kilo 976 gram metamfetamin, 61,88 gram skunk, 57,82 gram kokain ve 54 adet ecstasy ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler K.K. ve U.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.