Eskişehir’de uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Eskişehir’de uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

ASO Anadolu Üniversitesinin gururu ASO Anadolu Üniversitesinin gururu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente uyuşturucu madde girişini önlemek ve uyuşturucu madde ticaretini engellemek amacıyla bir araca operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada; 275,01 gram metamfetamin, 22 adet sentetik ecza hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde, N.K. ve M.A.Y. isimli 2 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.K. tutuklanırken, M.A.Y. ise savcılık sorgusunun akabinde serbest bırakıldı.