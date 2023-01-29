Eskişehir’de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1’i mahkemece tutuklandı.

Eskişehir’de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1’i mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Mihalıççık ilçesinde O.E. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Ocak günü yapılan operasyon sonucu şüpheli O.E.’nin üzerinde ve aracında yapılan aramada 6,5 gram skunk ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. O.E.’den uyuşturucu madde aldığı değerlendirilen şüpheli V.E.’nin ise üzerinde yapılan aramada 4 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli O.E. ve V.E. adliyeye sevk edildi. O.E. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklanırken V.E. ise Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.