Eskişehir’de gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, E.K. ve A.K. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, 52 adet uyuşturucu hap, 3,37 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklanırken, A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.