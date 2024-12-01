Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplam 17 üreticiye 13 milyon 332 bin 402 TL hibe ödemesi yapıldığını açıkladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ' Kırsal Kalkınma Destekleri Ekonomik Yatırımlar ve Altyapı yatırımları hibe desteği kapsamında Sarıcakaya İlçesinde 7 Sera Yapımına , Tepebaşı İlçesinde 4 Sera Yapımına ve 1 Kanatlı Eti İşleme Tesisine Teknoloji Yenileme ve Modernizasyonu Kapsamında 12 üreticimize 11 Milyon 800 Bin 200 TL; Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla tazminatlı hastalıklara (Ruam, sığır tüberkülozu, sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu, sığır vebası, Afrika at vebası, tavuk vebası, kuduz, sığırların nodülerekzantemi, şap , scrapie, sığırların süngerimsi beyin ve şarbon) yakalanmış ya da şüpheli hayvanlar hakkında kesim, itlaf ya da imha kararı verilen veya ihbarı mecburi bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle öldüğü tespit edilen çiftlik hayvanlarının bedelleri kapsamında hayvan sahiplerine ödenen Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında 5 yetiştiricimize 1 Milyon 532 Bin 202TL olmak üzere toplamda 17 üreticimize 13 Milyon 332 Bin 402 TL hibe ödemesini yapılacağı' belirtildi.

Kaynak: igf