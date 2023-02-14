Eskişehir’de bazı üniversite öğrencileri, yurttaki odalarına yerleştirilecek depremzedeler için “İlk duyduğumuzdan beri kalbimiz de dualarımız da sizinle ve hep sizinle olacak” gibi notlar bıraktıkları masalarını temiz kıyafet, yiyecek ve temizlik ürünleriyle dolu bıraktı.

Eskişehir’de bazı üniversite öğrencileri, yurttaki odalarına yerleştirilecek depremzedeler için “İlk duyduğumuzdan beri kalbimiz de dualarımız da sizinle ve hep sizinle olacak” gibi notlar bıraktıkları masalarını temiz kıyafet, yiyecek ve temizlik ürünleriyle dolu bıraktı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından Eskişehir’e getirilecek depremzedelerin kalacakları Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında (KYK) son hazırlıklar yapıldı. Depremler sonrası eğitime ara verilmesi nedeniyle memleketlerine dönen üniversite öğrencileri, odalarında kalacak depremzedeler için masalarında temiz kıyafet, yiyecek ve temizlik ürünleriyle dolu bıraktı.

Öğrencilerin dolaplara ve masaların üzerine, “Öncelikle hepinize çok geçmiş olsun. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz işinize yarayacağını düşündüğümüz bazı şeyler bıraktık. Hiç açılmamış eşyaları sizin için aldık. Öteki çantada da kuru gıdalar var. Fındık ve cevizi Trabzon’da kendi ellerimle topladım. Öğrenci olduğumuz için ancak bu kadar yardımcı olabildik” yazılı notlar dikkat çekti.