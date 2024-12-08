Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, üreticiye destek olmak amacıyla Ağustos ayında başladığı ücretsiz “Mobil Cihaz ile Toprak Analiz” hizmeti tüm hızıyla devam ediyor. Verimli ekim için başlayan analizler 9 kırsal ilçe ile Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde tamamlandı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, hayata geçirdiği önemli projelere bir yenisini daha ekleyerek Ağustos ayından itibaren ücretsiz “Mobil Cihaz ile Toprak Analiz” hizmetine başlamıştı.



Üreticinin tarımsal üretimden önce doğru gübre kullanımına teşvik etmek, yanlış gübrelemenin önüne geçmek ve çiftçilerin gübre maliyetini düşürmek amacıyla gerçekleştirilen analizlerden bugüne kadar yüzlerce üretici yararlandı.

İlk olarak Mahmudiye ilçesinde başlayan proje kapsamında daha sonra Alpu, Beylikova, Çifteler, Han, Mihalıççık, Sivrihisar, İnönü, Günyüzü, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde analiz çalışmaları gerçekleştirildi. Güncel Çiftçi Kayıt Sistemi’nden (ÇKS) veya Ziraat Odasından aldıkları Çiftçi Belgesi ile başvuru yapan çiftçiler tarla, bahçe ve seralarından getirdikleri topraklara analiz yaptırabiliyor.

Uygulamadan son derece memnun kaldıklarını belirten üreteciler, “Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce her zaman bize destek oluyor, çiftçiyi hiçbir zaman unutmuyor. Yaptırdığımız analizle topraklarımızın ne durumda olduğunu öğrenme şansı yakaladık. Hizmetlerden son derece memnunuz. Başkanımız Ayşe Ünlüce’ye ve ekibine çok teşekkür ederiz.” dediler. Yetkililer ilerleyen günlerde Mihalgazi, Sarıkcaya ve Seyitgazi ilçelerinde de ücretsiz Mobil Cihaz ile Toprak Analizinin yapılacağını duyurdu.