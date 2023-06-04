Eskişehir’de 1 kilo 874 gram uyuşturucu madde ile yakalanıp tutuklanan şahsa verilmesi üzere karakola oğlu tarafından getirilen eşyaları inceleyen jandarma ekipleri 21 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Beylikova Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Akköprü Mahallesi’nde geçmiş tarihte uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti şüphelisi olan E.E. isimli şüpheli yakalanmış, üzerinde ise 1 kilo 874 gram esrar ele geçirilmişti. Şahıs çıkarılmış olduğu mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şahsın M.A.E. İsimli oğlu tutuklu babasına verilmesi üzere karakola malzeme getirdi. Malzemelerde yapılan arama neticesinde kilitli şeffaf poşet içerisinde 21 gram kurutulmuş esrar maddesi jandarma ekiplerince ele geçirildi. Tutuklu şahsın oğlu ekiplerce gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.