Eskişehir’de düzenlenen ‘Türküler ve Şiirler’ konserinde çok sayıda sanatseverler ve davetliler katıldı.

Eskişehir’de düzenlenen ‘Türküler ve Şiirler’ konserinde çok sayıda sanatseverler ve davetliler katıldı.

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Türküler ve Şiirler’ konseri, çok sayıda sanatseverler ve davetlilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Konserde; Eskişehir türküleri ve çeşitli yörelerden türküler seslendirildi. Türküler söylenirken seyirciler sık sık alkışladılar ve söylenen türkülere eşlik ettiler.

Konserin açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Av. Ahmet Doğanses, “Dernek olarak; Türk kültürünü daima canlı tutmayı hedeflemekle birlikte, kültürel, sanatsal bilimsel ve milli değerlere duyarlı faaliyetleri, Eskişehir’de muhtelif zamanlarda çeşitli etkinlikler düzenleyerek gerçekleştiriyoruz. Eskişehir’in kültür ve sanatına katkıda bulunuyoruz. Eskişehir kültür ve sanat şehridir. Yüce Türk milletinin; çölde kum tanesi kadar bile olsa, kültürel değerlerine ve ilmine katkıda bulunmak bizim için şereftir’’ dedi.

İzleyicilerin beğeniyle seyrettiği konserin yönetmenliğini sanatçı Şeker Aybala yaptı. Konser programında konuk sanatçılar Mehmet Özel, Aytaç Karausta, İbrahim Oflaz ve üflemeli çalgıcılar: Zafer Kıran ile birlikte konsere gelen sanatseverler ve davetlileri türküleri ile sazları ile coşturdular. Konserde; birbirinden güzel Türk Halk Müziği eserleri ile birlikte, Türk Edebiyatından seçme şiirler seslendirildi. Konser programı, izleyiciler tarafından tam not aldı. Hatta türküler söylenirken izleyiciler, zaman zaman söylenen türkülere eşlik ederek ayakta alkışladılar.

Konser programı sonunda: Dernek Başkanı Av. Ahmet Doğanses tarafından, konser programının yönetmeni Şeker Aybala’ya emeklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.