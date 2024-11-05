Eskişehir’de başlayan ’Türkiye Adalet Akademisi İç Anadolu Bölgesi Yaygınlaştırma Eğitimi’ ile yargı mensuplarının eğitimine katkı sağlanması ve mülteci konularında farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Türkiye Adalet Akademisi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğiyle yürütülen ’Eğitim İş Birliği Protokolü’ çerçevesinde, 4-6 Kasım 2024 tarihleri arasında Eskişehir’de ’İç Anadolu Bölgesi Yaygınlaştırma Eğitimi’ programı düzenlendi. Programa Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Abdullah Murat, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Özel katılım sağladı. Gerçekleştirilen program ile yargı mensuplarının eğitimine katkı sağlanması ve mülteci konularında farkındalık oluşturulmasının amaçladığı belirtildi.