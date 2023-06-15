Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde, Türk Sanat Müziği Korosu ‘sezon sonu konseri’ düzenlendi.

Eskişehir Anadolu Kültür Derneği Başkanı Av. Ahmet Doğanses, konserin açılış konuşmasında, ‘’Derneğimiz 1993 yılında kurulan bir dernek olup, 30 yıldır güzel Eskişehir’imize ilmi, sanat ve kültür alanlarında katkılarda bulunmaktadır. Bu çalışmalarımız aynı perspektifte devam edecektir’’ dedi.

Türk Sanat Müziği Korosu ‘sezon sonu konseri iki bölümde gerçekleştirildi. Koro Şefliğini Cem Aksu’nun yaptığı konserin ikinci bölümünde; Türk Sanat Müziğinin dev ismi Mustafa Sağyaşar ile kızı Ayşe Sağyaşar konuk sanatçı olarak katıldılar. Konserin ilk bölümündeki şarkılar koro tarafından, ikinci bölümünde ise Türk Sanat Müziğinin dev ismi Mustafa Sağyaşar ve Ayşe Sağyaşar tarafından seslendirildi. Muhteşem konserde; Avni Anıl şarkıları ve Mustafa Sağyaşar şarkıları coşkulu bir şekilde seslendirildi. Sanatseverler; söylenen şarkılara hep birlikte eşlik ettiler ve konserdeki şarkılar ayakta alkışlandı Türk Sanat Müziği’nin birbirinden güzide eserlerinin icra edildiği konser; sanatseverler ve davetliler tarafından beğeni topladı ve izleyicilerden tam not aldı. Konsere gelen sanatseverlerin yoğunluktan oturacak yer bulamayıp ayakta izlediği konserde; konser boyunca alkışlar devam etti.

Konserin sonunda: Dernek Başkanı Av. Ahmet Doğanses tarafından, konuk sanatçı Mustafa Sağyaşar, Ayşe Sağyaşar ve Koro Şefi Cem Aksu’ ya çiçek ve plaket takdim edildi.