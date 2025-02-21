Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülfikar Bayraktar, Eskişehir Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Koltuklu Salon da ‘Türk Dünyası’nın Dünü, Bugünü ve Yarını’ konulu konferans verdi ve konferans ilgi gördü.

Politik Stratejiler Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen konferans programın açılış konuşmasını Polsam (Politik Stratejiler Araştırma Merkezi) Başkanı Av. Ahmet Doğanses yaptı ve konuşmasında, "Türk Dünyası’nı güçlü kılacak en önemli unsur birlik ve dayanışmadır. Dilimizin, kültürümüzün, ortak değerlerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hepimizin sorumluluğundadır. Birlik içinde hareket ettiğimizde, sadece kendi coğrafyamızda değil, dünya sahnesinde de güçlü bir aktör olabileceğimiz açıktır’’ dedi.

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülfikar Bayraktar konferansta yaptığı konuşmasında, "Türk Dünyası’nın kültür tarihi, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 11. zirvesinde kabul edilen Türk Dünyası Bayrağı ve Türk Ortak Alfabesi önemlidir. Türk Devletleri’nin ortak akıl ve irade ile artık daha güçlüdür. Türk Devletleri Teşkilatı’nın bunun için büyük bir fırsattır. Güçlü bir Türk Dünyası’nın ortak kültürel mirasa sahip çıkmakla ve ekonomik iş birliği ile mümkündür. Kendi bölgesinde önemli bir aktör olan Türkiye’nin dün olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de Türk Dünyası’na yön verebilecek potansiyele sahiptir. Özellikle dijital kültür, yapay zekâ, tarım, savunma, sağlık, uzay, lojistik, turizm ve daha birçok alanda Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin birlikte hareket etmeleri önemlidir. ‘Bir Millet İki Devlet’ sloganından ‘Bir Millet Çok Devlet’ sloganı ile Güçlü Türk Dünyası’nın dünya barışı ve istikrarı için önemlidir’’ dedi.

Konferans sonunda; Polsam Başkanı Av. Ahmet Doğanses, A.Ü. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülfikar Bayraktar’a plaket takdim etti.