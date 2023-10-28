Eskişehir’de vatandaşlar ve esnaf Cumhuriyetin 100’üncü yılında caddeler, sokaklar ve evler bayraklarla donatıldı.

Eskişehirli vatandaşlar ve esnafı Cumhuriyetin 100’üncü yılında dükkânlarını ay yıldızlı bayraklar ve Gazi Mustafa Kemal’in posterleri ile süslerken vatandaşlarda evlerinin pencerelerini ve balkonlarını bayraklarla süsledi. Vatandaşların her ev ve dükkana açtığı bayraklar görsel şölen oluşturdu.

İşletmesine bayrak asan esnaf Uğur Atahan, "Türkiye Cumhuriyeti bizim ana vatanımızdır. Bunu gelecek nesillere taşımak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerek. Bu ülke atamızdan armağan bizlere, çok gururluyum, çok mutluyum. Bize bu ülkeyi armağan ettiği için ona minnettarız. Bize bu ülkeyi armağan eden bize Cumhuriyeti getiren başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere silah arkadaşları tüm şehitlerimizi saygıyla rahmetle anıyorum. Sadece özel günlerde değil her zaman aklımızda ve kalbimizde bu sevginin olması gerek. Cumhuriyetimizin 100.yılı kutlu olsun” dedi.