Eskişehir’de Turizm Haftası kapsamında "Şehrimizin Yemekleri" semineri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

Eskişehir Valiliği himayelerinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türk Dünyası Vakfı ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri devam ediyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alev Dündar Arıkan’ın katılımıyla "Şehrimizin Yemekleri" konulu seminer yapıldı. Programa şube müdürleri ile Gazi Yakup Satar Kız MTAL ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı MTAL öğrencileri katıldı.

Seminerin ardından, Turizm İşleri Birim Sorumlusu Soner Başer tarafından konuşmacı Doç. Dr. Alev Dündar Arıkan’a katılım belgesi takdim edildi.