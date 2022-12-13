Eskişehir’e hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi, kent merkezinin birçok bölgesinde özellikle akşam saatlerinde yerli ve yabancılardan oluşan insan yoğunluğuna sebep oluyor.

Eskişehir’e hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi, kent merkezinin birçok bölgesinde özellikle akşam saatlerinde yerli ve yabancılardan oluşan insan yoğunluğuna sebep oluyor.

Gerek il dışından gelenler ve gerekse kent halkı, havaların nispeten sıcak ve yağışlı olmaması sebebi ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar gezintiye çıkıyor. Yaşanan bu yoğunluk özellikle Köprübaşı ve Hamamyolu gibi bölgelerde kendisini iyice hissettiriyor. Ailece gruplar halinde dolaşan insanlar, cadde ve sokakları geçerken zaman zaman trafik akışını da olumsuz etkiliyor. Kent hayatının akşam saatlerinden sonra hareketli olması en çok o saatlerde açık alan iş yerlerine yarıyor. Bugünlerde, yaz ve kış ayı demeden çevre illerden gelen turistlerden oluşan insan kalabalığı dikkati çekiyor.