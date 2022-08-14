Eskişehir’de bir elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskişehir’de bir elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 71 Evler Mahallesi Cenuplu Sokak’ta elektrik trafosunda yangın çıktı. Trafodan çıkan dumanı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olay yerine sevk edilen OEDAŞ ekipleri ise hatların güvenliğini sağlayarak, trafoda hasar tespit çalışması yaptı.