Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Bir avuç tohum, bir ömür bağımsızlıktır’ sloganıyla Yerel Tohum Merkezi’nde üretilen yerel tohumlar, 20 Şubat-22 Mart tarihleri arasında kent merkezinin yanı sıra kırsal ilçelerde vatandaşlarla buluşacak. Tarım ve hayvancılıkta üreticilere destek olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, yerel tohumun yaygınlaştırılması amacıyla da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi’nde üretilen ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinde düzenlenen tohum takas şenliklerine gönderilen yerel tohumlar, kent merkezi dışında kalan 12 ilçedeki vatandaşlarla da buluşacak. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilecek yerel tohum dağıtımları 20 Şubat’ta başlayacak ve 22 Mart’ta tamamlanacak.

Yerel tohumun önemine dikkat çeken Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Yerel tohumun önemi, tarımsal çeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir miras bırakma mücadelemizi yerel tohum dağıtımı ile sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Eskişehir’imizden ülkemizin dört bir yanına umut ekmeye ve sürdürülebilir tarımı desteklemeye devam edeceğiz. Yerel tohum ile üretim yapan veya yapmak isteyen tüm hemşehrilerimi 20 Şubat-22 Mart tarihleri arasında dağıtım noktalarımıza bekliyorum" dedi.