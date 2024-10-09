Eskişehir’de bir kadını taciz edip evine kadar takip eden şüpheliye mahkeme tarafından ev hapsi cezası verildi.

Olay, dün Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre F.A. adlı kadın, Y.E. tarafından tacize uğradı. Tacize uğrayan kadın ikamet ettiği binaya sığınarak kurtulmaya çalıştı. Binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin binaya kadar kadını takip ettiği fakat dış kapının kapanmasıyla dışarda kaldığı görüldü.

F.A.’nın şikayeti üzerine Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Kısa sürede şüpheli Y.E.’nin kimliği tespit eden ekipler şahsı gözaltına aldı. Şahıs, emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Hakimliğince Y.E.’ye "cinsel taciz" suçundan ev hapsi cezası verildi.